В Пскове нашли фальшивую купюру номиналом 100 долларов США

Сотрудниками полиции изъята стодолларовая купюра с признаками подделки. В одном из финансовых учреждений областного центра 3 февраля выявлена фальшивая банкнота номиналом сто долларов США. По имеющимся сведениям, поступила она от жительницы областного центра. По данному факту проводится проверка, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.