Полицейские продолжают искать без вести пропавшего 42-летнего псковича Андрея Силина (ФОТО)

Разыскивается Силин Андрей Геннадьевич, 1976 года рождения, уроженец Пскова, который 9 ноября нынешнего года ушел из дома по улице Некрасова и пропал. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.