Светлана Пантелеева: Волшебный мир ароматов очень привлекает нашу участницу

Эксперт по красоте и бизнесу, руководитель команды OriProfi, бизнес-партнер компании «Орифлэйм» Светлана Пантелеева провела для январской участницы «Модной революции» Марии Торженовой урок красоты.

- На бьюти-встрече с Марией протестировали ароматы, которые представлены у нас в широком ассортименте, обсудили современные тенденции и тренды и поговорили об истории ароматов, - рассказала Светлана Пантелеева. - Волшебный мир ароматов очень привлекает нашу новую участницу, мы подобрали три прекрасных варианта. Возможности, надежность, стабильность шведской компании с 1967 года и качественная продукция всегда привлекают новых клиентов и консультантов. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Марией. Также на нашей встрече мы ставили цели, говорили про свои мечты, желания, путешествия. Это очень актуальная тема, особенно в начале года. Желаю Маше прекрасного преображения, огромного счастья и достижения ее целей!

Полностью преображение Марии Торженовой можно посмотреть тут.