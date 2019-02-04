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Общество

Светлана Пантелеева: Волшебный мир ароматов очень привлекает нашу участницу

4 февраля 2019 года, 10:19

Эксперт по красоте и бизнесу, руководитель команды OriProfi, бизнес-партнер компании «Орифлэйм» Светлана Пантелеева провела для январской участницы «Модной революции» Марии Торженовой урок красоты.

- На бьюти-встрече с Марией протестировали ароматы, которые представлены у нас в широком ассортименте, обсудили современные тенденции и тренды и поговорили об истории ароматов, - рассказала Светлана Пантелеева. -  Волшебный мир ароматов очень привлекает нашу новую участницу, мы подобрали три прекрасных варианта. Возможности, надежность, стабильность шведской компании с 1967 года и качественная продукция всегда привлекают новых клиентов и консультантов. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Марией. Также на нашей встрече мы ставили цели, говорили про свои мечты, желания, путешествия. Это очень актуальная тема, особенно в начале года. Желаю Маше прекрасного преображения, огромного счастья и достижения ее целей!

Полностью преображение Марии Торженовой можно посмотреть тут.

Урок красоты для Марии Торженовой.
Фото Татьяна Родина
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