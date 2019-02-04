Пойманному пьяным в Порховском районе водителю грозит уголовное наказание

Дорожной полицией в Порховском районе установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, 1 февраля около 23 часов в деревне Павы Порховского района стражи порядка остановили автомобиль «ВАЗ-2106». Выяснилось, что легковушкой управлял местный житель, 1988 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.