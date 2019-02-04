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Культура

Псковская область вошла в топ-10 регионов для путешествий на Масленицу

4 февраля 2019 года, 10:05

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг самых популярных у туристов путешествий на праздник Масленицы в этом году по результатам анализа посещений Масленицы в городах и регионах России и уникальности мероприятий.

Масленичная неделя пройдет с 4 по 10 марта. Главные мероприятия Масленицы состоятся в выходные 9 и 10 марта.

В первую десятку городов и регионов для путешествий и туров на Масленицу, популярных у туристов, вошли Москва, Санкт-Петербург, Ярославская область, Подмосковье, Владимирская область, Нижегородская область, Вологодская область, Псковская область, Алтайский край и Костромская область.

В Псковскую область на Масленицу приезжают в Псков, Изборск и Пушкинские горы, где пройдут масленичные ярмарки, народные гуляния, театрализованные представления и зимние забавы. Масленицу в Псковской области посетили более 40 тысяч человек в прошлом году.

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