Губернатор Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи с ДТП в Калужской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников от имени жителей региона и от себя лично выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП в Калужской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«К сожалению, несмотря на все принимаемые меры, на российских автомобильных дорогах продолжают происходить смертельные аварии. Такие события всегда вызывают глубокую горечь, но особенно ужасно, когда погибают дети. Светлая память погибшим и скорейшего выздоровления пострадавшим», - сказал Михаил Ведерников.

Напомним, утром, 3 февраля, в Калужской области опрокинулся автобус с детьми, которые ехали из города Ярцево Смоленской области в Калугу в филармонию для выступления в конкурсе. Инцидент произошел на 128-м км дороги Калуга — Вязьма. По последним данным МЧС, спасательные работы на месте уже завершены, погибли семь человек, в том числе четверо детей. Еще 31 человек получили ранения различной степени тяжести.