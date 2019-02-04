Лучшие хоккеисты Псковской области сыграют в «Матче звёзд» 10 февраля (АФИША)

В воскресенье, 10 февраля, в Пскове состоится главное хоккейное шоу сезона 2018/19 годов - Матч всех звёзд.

На этот раз право определять составы играющих команд было доверено звездам команды ВДВ-Купол, детским хоккейным наставникам - Леониду Автомову и Никите Ваганова. Кроме того, по пять хоккеистов в списки команд включила «Псковская правда».

Леониду Автомову достались «юниоры» - хоккеисты младше 21 года: Роман Тарашкевич (Псков), Илья Чарыев (Псков), Родион Миронов (Псков), Дмитрий Иванов (Псков), Екатерина Тельнова (Родина), а Никите Ваганову достались «ветераны» - игроки старше 35 лет: Александр Александров (Аванта-Остров), Денис Маркелов (Родина), Андрей Казанкин (Аванта-Остров), Игорь Константинов (Аванта-Остров), Артем Богуш (Порхов).