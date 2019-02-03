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Общество

Владельцев оружия в Псковской области призывают пользоваться порталом госуслуг

3 февраля 2019 года, 11:15

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области призывает жителей региона активнее использовать возможности Единого портала госуслуг. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Центр оказывает большой спектр государственных услуг населению, связанных с оборотом гражданского оружия через Единый портал государственных услуг.

При подаче заявления на портале доступны подробные поясняющие комментарии. При этом количество посещений Центра лицензионно-разрешительной работы либо подразделений в районах сводится к минимуму. Дата и время подачи заявления и получения документов назначается индивидуально для каждого посетителя.

Кроме того, при подаче электронного заявления на сайте Госуслуг, на оплату госпошлины действует скидка – 30%.

Напомним, что центр ЛРР Управления Росгвардии по региону реализовал возможность подтверждения учётной записи пользователей и возможность регистрации заявителей на Едином портале государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы.

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