В следующую субботу в Псковской области пройдёт 37-я «Лыжня России»

37-я открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет в Островском районе на спортивной базе «Юность» 9 февраля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Согласно программе соревнований в 11.20 состоится официальное открытие «Лыжни России», в 12.00 будет дан старт первым гонкам. По традиции в соревновании смогут принять участие как любители, так и профессионалы, ветераны лыжного спорта.

Участники «Лыжни России — 2019» будут соревноваться на 4 основных дистанциях. Мальчики и девочки 2010 года рождения и моложе должны будут преодолеть 2 км трассы. Для юношей и девушек 2001 года рождения и моложе будет подготовлена дистанция в 5 км. Самая протяженная дистанция (10 км) — для мужчин и женщин 2000 года рождения и старше.

Впервые в этом году все желающие, независимо от возраста, смогут выйти на старт благотворительной гонки, протяженность которой составит 2019 метров. Для участия в этом забеге каждый должен внести свою лепту и принести небольшую игрушку, которые потом будут вручены самым лучшим юным лыжникам или переданы в детские дома региона.

Кроме того, впервые для участников соревнования с 4 по 7 февраля будет открыта и электронная регистрация. Написать заявку на участие можно здесь.