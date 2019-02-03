Поиски 45-летнего Валерия Васильева не прекращаются в Псковской области (ФОТО)

Псковские полицейские разыскивают 45-летнего Васильева Валерия Владимировича, который в январе 2010 года потерял связь с родственниками. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Псковские полицейские разыскивают 45-летнего Васильева Валерия Владимировича, который в январе 2010 года потерял связь с родственниками. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
На вид 45 лет, рост 182 сантиметра, среднего телосложения, волосы русые короткие, лицо круглое, брови дугообразные, глаза серые, нос прямой.
Если вам что-либо известно о местонахождении Валерия Владимировича, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.