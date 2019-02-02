Победители премии «Народное признание» получили статуэтки на сцене Псковского драмтеатра

«Событие» – выступление пилотажной группы «Русские витязи»
«Талант» - Новоржевский народный театр
«Призвание» - экс-заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник милиции Виктор Чернышев
«Команда 2018» - проект Виталия Дидыча «Street Workout»
«Поступок» - Великолукские школьники Никита Смирнов и Егор Иванов, спасшие тонувшую девочку.
«Защита» - сотрудник ГИБДД Александр Иванов, который вынес пенсионерку из горящей квартиры.
«Наша марка» - Псковский электромашиностроительный завод.
«Открытие» - Плюсский перерабатывающий комбинат.
«Инициатива» - гдовский педагог дополнительного образования центра внешкольной работы с детьми «Дубно» на отделении по мини-футболу, тренер детской команды «Чайка-Юность» Алексей Боженов.
«Лидер» - Генеральный директор акционерного общества «Псковский электромашиностроительный завод» Александр Лазарев.
«Сервис» - база отдыха «Волынь».
«Рекорд» - курсант Псковского филиала Академии ФСИН России, мастер спорта по универсальному бою Ахмед Нурмагомедов.