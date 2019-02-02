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Общество

Победители премии «Народное признание» получили статуэтки на сцене Псковского драмтеатра

2 февраля 2019 года, 11:31

В пятницу, 1 февраля, на сцене Псковского драмтеатре состоялась церемония вручения премии «Народное признание» по итогам 2018-го года. В этом году премию вручили в девятый раз, организатором выступает Медиахолдинг Псковской области. Победа присуждалась в 12 номинациях, за обладание статуэткой боролись более сотни номинантов.

НОМИНАЦИИ И ПОБЕДИТЕЛИ

«Событие» – выступление пилотажной группы «Русские витязи»

«Талант» - Новоржевский народный театр

«Призвание» - экс-заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник милиции Виктор Чернышев

«Команда 2018» - проект Виталия Дидыча «Street Workout»

«Поступок» - Великолукские школьники Никита Смирнов и Егор Иванов, спасшие тонувшую девочку.

«Защита» - сотрудник ГИБДД Александр Иванов, который вынес пенсионерку из горящей квартиры.

«Наша марка» - Псковский электромашиностроительный завод.

«Открытие» - Плюсский перерабатывающий комбинат.

«Инициатива» - гдовский педагог дополнительного образования центра внешкольной работы с детьми «Дубно» на отделении по мини-футболу, тренер детской команды «Чайка-Юность» Алексей Боженов.

«Лидер» - Генеральный директор акционерного общества «Псковский электромашиностроительный завод» Александр Лазарев.

«Сервис» - база отдыха «Волынь».

«Рекорд» - курсант Псковского филиала Академии ФСИН России, мастер спорта по универсальному бою Ахмед Нурмагомедов.

Также смотрите фоторепортажи «Псковской правды» с церемонии вручения премии, со встречи гостей, с праздничного фуршета, посмотрите на номинантов и победителей.

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