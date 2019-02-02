Победители премии «Народное признание» получили статуэтки на сцене Псковского драмтеатра

В пятницу, 1 февраля, на сцене Псковского драмтеатре состоялась церемония вручения премии «Народное признание» по итогам 2018-го года. В этом году премию вручили в девятый раз, организатором выступает Медиахолдинг Псковской области. Победа присуждалась в 12 номинациях, за обладание статуэткой боролись более сотни номинантов.