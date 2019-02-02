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Общество

Как увеличилось пособие по беременности и родам в 2019 году, рассказали псковичкам

2 февраля 2019 года, 10:50

С 1 января 2019 года увеличились максимальный и минимальный размеры пособия по беременности и родам. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе Псковского регионального отделения Фонда социального страхования.

Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2019 году будет равен:

301095,89 рублей – при обычных родах,

335506,08 рублей – при осложненных родах,

417231,92 рублей – при осложненных многоплодных родах.

А что с минимальным размером пособия по беременности и родам?

Если отпуск по беременности и родам (декретный) начинается в 2019 году, для определения пособия имеет значение новый МРОТ = 11280 рублей.

В 2019 году размер пособия не может быть ниже:

51919 рублей – в общем случае,

57852,60 рублей – при осложненных родах,

71944,90 рублей – при многоплодной беременности.

ВАЖНО

Пособие по беременности и родам исчисляется из среднего заработка за расчетный период, то есть за два года, предшествующие отпуску по беременности и родам. Если работница уходит в декрет в 2019 году, то расчетным периодом будут 2017 и 2018 годы.

По всем вопросам, касающимся расчета пособий, следует обращаться по телефону горячей линии Псковского регионального отделения ФСС РФ: 8 (8112) 70-02-09.

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