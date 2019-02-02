Как увеличилось пособие по беременности и родам в 2019 году, рассказали псковичкам

С 1 января 2019 года увеличились максимальный и минимальный размеры пособия по беременности и родам. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе Псковского регионального отделения Фонда социального страхования.
Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2019 году будет равен:
301095,89 рублей – при обычных родах,
335506,08 рублей – при осложненных родах,
417231,92 рублей – при осложненных многоплодных родах.
А что с минимальным размером пособия по беременности и родам?
Если отпуск по беременности и родам (декретный) начинается в 2019 году, для определения пособия имеет значение новый МРОТ = 11280 рублей.
В 2019 году размер пособия не может быть ниже:
51919 рублей – в общем случае,
57852,60 рублей – при осложненных родах,
71944,90 рублей – при многоплодной беременности.