Как увеличилось пособие по беременности и родам в 2019 году, рассказали псковичкам

С 1 января 2019 года увеличились максимальный и минимальный размеры пособия по беременности и родам. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе Псковского регионального отделения Фонда социального страхования.

Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2019 году будет равен:

301095,89 рублей – при обычных родах,

335506,08 рублей – при осложненных родах,

417231,92 рублей – при осложненных многоплодных родах.

А что с минимальным размером пособия по беременности и родам?

Если отпуск по беременности и родам (декретный) начинается в 2019 году, для определения пособия имеет значение новый МРОТ = 11280 рублей.

В 2019 году размер пособия не может быть ниже:

51919 рублей – в общем случае,

57852,60 рублей – при осложненных родах,

71944,90 рублей – при многоплодной беременности.