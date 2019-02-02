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Происшествия

В колонии в Середке осужденных привлекали к труду с нарушением закона

2 февраля 2019 года, 10:40

Псковская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области провела проверку деятельности ИК-4 УФСИН России по Псковской области, расположенной в поселке Серёдка. Как сообщили «Псковской правде» в ведомстве, в результате проверки выявлены нарушения уголовно-исполнительного законодательства при привлечении осужденных к труду.

В октябре 2018 года с осужденным в ИК-4 произошел несчастный случай на производстве, в результате которого он получил повреждения, относящиеся к категории легкой степени тяжести.

Трудовым кодексом определены требования по организации и проведению расследования, оформлению и учету несчастных случаев на производстве.

Целью расследования несчастных случаев является установление обстоятельств и причин несчастного случая, а также лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, выработка предложений по устранению выявленных нарушений, причин несчастного случая и предупреждению аналогичных несчастных случаев.

Исправительным учреждением проведено расследование несчастного случая, однако в нарушение указанных норм проверка комиссией проведена не полно и ряд обстоятельств, способствующих и приведших к несчастному случаю, выявлены не были. Не установлена ответственность должностных лиц, по вине которых осужденный был допущен к работе без должной квалификации и фактически не был обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, комиссией исчерпывающих мер по устранению причин несчастного случая не запланировано и не принято. Так, администрация исправительного учреждения вместо того, чтобы отстранить от работы осужденных, не имеющих необходимого профессионального образования и квалификационных разрядов, провести проверку фактического обеспечения всех осужденных средствами индивидуальной защиты, ограничилась только инструктажем по охране труда на рабочем месте.

В этой связи прокуратурой в адрес начальника УФСИН России по Псковской области внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных. Представление рассмотрено и удовлетворено, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой на контроль. Определены мероприятия по исключению фактов формальной выдачи средств индивидуальной защиты и контролю за подбором и допуском осужденных к работам на производственном оборудовании в соответствии с требованиями 103 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. 

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