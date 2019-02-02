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Происшествия

Жилой дом, пристройку и мусор гасили пожарные в Псковской области 1 февраля

2 февраля 2019 года, 10:14

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. В пятницу. 1 февраля. На территории региона произошло три техногенных пожара.

В 10:38 поступило сообщение о возгорании в надворной постройке в себежском поселке Идрица, на улице Сосновой. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 9 человек.

В 13:08 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по улице Земельной в Пскове. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 9 человек.

В 18:14 поступило сообщение о горении мусора в Вокзальном переулке в Вееликих Луках. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.

ВАЖНО

Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.

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