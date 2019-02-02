Жилой дом, пристройку и мусор гасили пожарные в Псковской области 1 февраля

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. В пятницу. 1 февраля. На территории региона произошло три техногенных пожара.

В 10:38 поступило сообщение о возгорании в надворной постройке в себежском поселке Идрица, на улице Сосновой. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 9 человек.

В 13:08 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по улице Земельной в Пскове. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 9 человек.

В 18:14 поступило сообщение о горении мусора в Вокзальном переулке в Вееликих Луках. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.