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Происшествия

Псковичам напомнили, как уберечь автомобиль от угона

2 февраля 2019 года, 10:09

Угоны и кражи из автотранспорта - одни из распространенных видов преступлений. Как показывает практика, в транспортные средства злоумышленники нередко проникают после разбивания стекла, отгиба или отжима дверей. Как рассказали «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, нередко на кражу злоумышленников провоцируют сами автовладельцы, которые не оснащают свои машины сигнализацией, оставляют в салоне на видном месте личные вещи: сумки, мобильные телефоны, деньги, документы.

Полиция рекомендует: не оставляйте ночью автомобиль в темном, неосвещенном месте, даже если это ваш двор. Лучше поставить его на охраняемую стоянку или в гараж, либо оборудовать сигнализацией.

В целях предупреждения угонов машин и краж из салонов автотранспорта необходимо соблюдать следующие правила:

· никогда не оставляйте автомашину с открытыми дверцами и ключом в замке зажигания;

· избегайте длительной парковки в безлюдных и неосвещенных местах;

· при парковке автомобиля на ночь пользуйтесь гаражом или платной стоянкой;

· примите все меры к тому, чтобы угонщик не смог быстро завести вашу автомашину. Для этого оборудуйте ее охранной сигнализацией, системами блокировки руля, педалей;

· не оставляйте ценные вещи, деньги в салоне автомобиля.

Если вы обнаружили, что совершен угон или кража из автомобиля, немедленно сообщите об этом в полицию по телефону «02». Укажите при этом марку, модель, цвет, госномер и, по возможности, идентификационные номера узлов и агрегатов вашей машины. Все это поможет стражам порядка в работе по скорейшему раскрытию преступления.

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