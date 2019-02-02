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Общество

Современный спецприемник для административно арестованных открылся в Пскове

2 февраля 2019 года, 10:05

В УМВД России по городу Пскову состоялось открытие специального приемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД, произошло это в торжественной обстановке.

В церемонии приняли участие заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Псковской области полковник полиции Леонид Бураковский, начальник УМВД России по городу Пскову полковник полиции Сергей Сурин, а также Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и представители Общественной наблюдательной комиссии региона.

Собравшиеся осмотрели медпункт, пищеблок и другие помещения. Особое внимание было обращено на их санитарное состояние и техническую оснащенность. Отмечено, что это учреждение отвечает всем современным требованиям и нормам. С 1 февраля сотрудники спецприемника уже начали здесь свою работу.

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