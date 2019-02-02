Собственник Псковской ГРЭС отремонтирует в Дедовичах ДК и спортзал

В Москве в пятницу, 1 февраля, состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с управляющим директором ПАО «ОГК-2» Артемом Семиколеновым. Стороны скорректировали совместные планы работы по дальнейшему развитию Псковской ГРЭС и прилегающей к ней территории, а также обсудили вопрос поиска инвесторов. Принято решение организовать и провести в Москве встречу губернатора области с представителями бизнеса, который заинтересован в размещении производств на районной электростанции.

Кроме того, Михаил Ведерников договорился о ремонте спортивного зала в Дедовичах и местного ДК силами «ОГК-2». «Мы со своей стороны поможем по оборудованию. Важно, чтобы не только стены были новые, но и „начинка“ современной», — сказал глава региона.

Напомним, Псковская ГРЭС — это районная электростанция в Дедовичах, входящая с 2006 года в состав «ОГК-2». На станции два энергоблока общей мощностью 440 МВт. Используется природный газ, который поступает на станцию по ответвлению от экспортного трубопровода. Сейчас ГРЭС работает в текущем режиме в рамках конкурсного отбора мощности до 31 декабря 2021 года. Чтобы сохранить работу станции и после 2021 года, администрация Псковской области вместе с собственником ведет активный поиск решения по эффективному использованию ее мощностей. Один из вариантов — распространение режима особой экономической зоны на прилегающую к Псковской ГРЭС территорию, что позволит помимо льготного налогообложения дополнительно проработать возможность предоставления инвесторам электроэнергии по сниженным тарифам. Поддержкой в этом вопросе Михаил Ведерников заручился у президента РФ Владимира Путина.