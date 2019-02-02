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Общество

Более двух тысяч воинов-афганцев получат в Псковской области памятные медали

2 февраля 2019 года, 09:50

В пятницу, 1 февраля, в администрации Псковской области прошло совещание по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к 30-й годовщине вывода войск из Афганистана.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской обалсти, центральные события пройдут 15 февраля в Пскове. Памятный день по традиции начнется с церемонии возложения цветов к мемориалу «Воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине 20-го столетия», расположенному у Дома офицеров. Затем в филармонии пройдет торжественное собрание военнослужащих Псковского гарнизона и праздничный концерт.

Во время торжественных мероприятий в Пскове и муниципальных образованиях всем ветеранам боевых действий, проходивших на территории Афганистана, будут вручены юбилейные медали. Всего на территории региона проживает около 2200 воинов-афганцев.

Напомним, что вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года, в соответствии с заключёнными 14 апреля 1988 года Женевскими соглашениями, а закончился 15 февраля 1989 года.

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