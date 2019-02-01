Подвыпивший великолучанин избил своего соседа и украл у него золотой браслет

В Великих Луках полицией по «горячим следам» раскрыто разбойное нападение. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, вечером 30 января в Великих Луках в квартиру по улице Вокзальной к 36-летнему мужчине зашел его знакомый из соседнего дома. В ходе распития спиртного гость обратил внимание на золотой браслет, который был на запястье руки хозяина. И ему он очень приглянулся.

В итоге, этот 38-летний гражданин, в прошлом судимый, ударил бутылкой по голове своего приятеля, сорвал с его руки браслет и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу. А подозреваемого полицейские вскоре задержали. Похищенный браслет у него обнаружен и изъят. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.