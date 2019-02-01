Первые роженицы псковского Перинатального центра получили денежные сертификаты от Фонда святой Ольги

Сертификаты на 25 тыс рублей от Фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» получили три мамы, чьи малыши первыми родились в новом Перинатальном центре Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

1 февраля рожениц навестили первый заместитель губернатора Вера Емельянова, и.о.председателя комитета Псковской области по здравоохранению Марина Гаращенко и руководитель Фонда развития Псковской области, член Общественной палаты РФ Андрей Царев.

Вера Емельянова вручила каждой новоиспеченной маме поздравительный адрес от имени главы региона Михаила Ведерникова, отметив, что рождение ребенка — важное событие не только в жизни женщины, семьи, но и всей Псковской области.

Гости поинтересовалась самочувствием мам и довольны ли они созданными в новом Перинатальном центре условиями.

Псковички Анастасия Матвеева и Надежда Козлова, которые после родов находились в одной палате, и сегодня вместе готовятся к выписке, поблагодарили областные власти за внимание, а сотрудников медучреждения — за профессионализм и заботу.

«Здесь тепло, комфортно и кормят вкусно. Очень внимательный медперсонал, который готов прийти по первому звонку», - отметила Анастасия Матвеева.

Татьяна Крылова, которая стала мамой в 5-й раз, тоже высоко отозвалась о новом центре: «Условия прекрасные! Мне есть с чем сравнить. Все современно, удобно, под рукой. Главное, что малыши с нами рядом».

На вопрос Веры Емельяновой о пожеланиях, одна из мам уверенно сказала: «Приходите все рожать!»

Напомним, Перинатальный центр в Пскове построен при поддержке правительства РФ в рамках программы Минздрава по развитию родовспомогательной службы. Строительство объекта постоянно затягивалось, но после назначения на должность врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который взял объект под личный контроль, работам была придана максимальная динамика, и уже в марте 2018 года его строительство было завершено.