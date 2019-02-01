Александра Никифорова: Ламинирование ресниц - хорошая альтернатива наращиванию

Александра Никифорова руководитель студии красоты Lorraine рассказала о процедуре ламинирования ресниц. Эту процедуру сделали январской участнице проекта "Модная революция" Марии Торженовой.

Ламинирование ресниц — хорошая альтернатива наращиванию. Многие боятся наращивать ресницы, хотя процедура наращивания абсолютно безвредна и я всем ее рекомендую, - рассказала Александра Никифорова. - Только при наращивании мы можем корректировать взгляд, убрать особенности строения ресниц или последствия их травм. Ламинирование же просто укрепляет ресницы, делает их более шелковистыми и объемными, добавляет красоты и цвета. У процедуры нет противопоказаний, но она подходит только обладательницам длинных ресниц. На коротких ресницах, к сожалению, такого эффекта не будет. Ламинирование — это процесс покрытия ресниц несколькими составами. Первый состав раскрывает чешуйки, второй их заполняет, плюс мы добавляем кератин и бальзам. Эффект от процедуры сохраняется в течение полутора месяцев.

Полностью посмотреть преображение Марии Торженовой можно здесь.



