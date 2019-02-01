Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова стала лучшей на первенстве России

Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова победила в Первенстве России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет, состоявшемся в Волгограде. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова победила в Первенстве России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет, состоявшемся в Волгограде. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Кроме того, в Волгограде выступили и другие псковские атлеты. Владимир Коновалов из Себежа стал шестым в беге на дистанции 400 метров. Также шестой стала Елизавета Николаева из Острова в беге на 2 тыс метров с препятствиями, а ее сестра Анастасия Николаева в том же виде — девятой.