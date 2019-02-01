Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова стала лучшей на первенстве России

Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова победила в Первенстве России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет, состоявшемся в Волгограде. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

16-летняя спортсменка является членом сборной команды Псковской области по легкой атлетике. Она — действующая победительница летнего первенства страны в прыжках в высоту с результатом 186 см. Ранее Спиридонова первенствовала в открытом первенстве Москвы в манеже ЦСКА в прыжках в длину с личным рекордом 6 м 4 см. В этом виде за год ее результат вырос на 24 см. Тренеры спортсменки: Екатерина Алексеева и Татьяна Таганская.

Кроме того, в Волгограде выступили и другие псковские атлеты. Владимир Коновалов из Себежа стал шестым в беге на дистанции 400 метров. Также шестой стала Елизавета Николаева из Острова в беге на 2 тыс метров с препятствиями, а ее сестра Анастасия Николаева в том же виде — девятой.