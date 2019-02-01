Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова стала лучшей на первенстве России

1 февраля 2019 года, 13:29

Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова победила в Первенстве России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет, состоявшемся в Волгограде. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Наталья Спиридонова стала лучшей в прыжках в высоту. В Волгограде ей покорилась отметка в 188 см.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
16-летняя спортсменка является членом сборной команды Псковской области по легкой атлетике. Она — действующая победительница летнего первенства страны в прыжках в высоту с результатом 186 см. Ранее Спиридонова первенствовала в открытом первенстве Москвы в манеже ЦСКА в прыжках в длину с личным рекордом 6 м 4 см. В этом виде за год ее результат вырос на 24 см. Тренеры спортсменки: Екатерина Алексеева и Татьяна Таганская.

Кроме того, в Волгограде выступили и другие псковские атлеты. Владимир Коновалов из Себежа стал шестым в беге на дистанции 400 метров. Также шестой стала Елизавета Николаева из Острова в беге на 2 тыс метров с препятствиями, а ее сестра Анастасия Николаева в том же виде — девятой.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Порховичи стали первыми, кому эксперты ГТРК рассказали о преимуществах цифрового телевидения
За оправдание терроризма в интернете псковскому журналисту грозит семь лет тюрьмы
Ключи от новых машин скорой помощи вручил псковским врачам Михаил Ведерников
Сергей Грахов официально назначен председателем комитета по строительству и ЖКХ Псковской области
Псковичей призывают поторопиться с записью на семинар для молодых семей
Огурцы, выращенные в Писковичах, появятся на прилавках магазинов в середине февраля
Запущены четыре автобуса по маршрутам № 22 и 30, рассчитанных на маломобильных псковичей
Псковичей призывают обращать внимание на опасные сосульки и наледь, входя в подъезд
Михаил Ведерников вошёл в состав оргкомитета по подготовке 20-летия подвига псковских десантников

Комментарии

Авторизация
No comments

Спорт / Арена
5 февраля 10:15

Воркаут на зимовке

Лидер уличных воркаутеров Псковской области Виталий Дидыч зовет на турник

Спорт / Соревнования
29 января 15:26

Что случилось в Нью-Йорке

Псковский боксер Акавов второй раз не смог завоевать чемпионский пояс WBO

Спорт
24 января 12:12

Армения из центра обороны

Псковский футболист Илья Гультяев борется за золото чемпионата Армении и путевку в Лигу чемпионов