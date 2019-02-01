Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

За смертельное избиение матери житель Себежа отправился в колонию строгого режима

1 февраля 2019 года, 11:55

В Себеже местного жителя признали виновным в причинении смерти матери за нравоучения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Установлено, что 21 сентября 2018 года в Себеже злоумышленник, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, в ответ на упреки 67-летней матери по поводу его аморального поведения, нанес последней множество ударов кулаками и ногой в голову, после чего лег спать. В результате полученной черепно-мозговой травмы пожилая женщина скончалась на месте преступления.

Приговором Себежского районного суда виновному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Порховичи стали первыми, кому эксперты ГТРК рассказали о преимуществах цифрового телевидения
За оправдание терроризма в интернете псковскому журналисту грозит семь лет тюрьмы
Ключи от новых машин скорой помощи вручил псковским врачам Михаил Ведерников
Сергей Грахов официально назначен председателем комитета по строительству и ЖКХ Псковской области
Псковичей призывают поторопиться с записью на семинар для молодых семей
Огурцы, выращенные в Писковичах, появятся на прилавках магазинов в середине февраля
Запущены четыре автобуса по маршрутам № 22 и 30, рассчитанных на маломобильных псковичей
Псковичей призывают обращать внимание на опасные сосульки и наледь, входя в подъезд
Михаил Ведерников вошёл в состав оргкомитета по подготовке 20-летия подвига псковских десантников

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия / ЧП
29 ноября 09:49

Две трагедии

Трое детей серьезно пострадали в ДТП, а через сутки еще четверо сгорели на пожаре вместе с мамой и бабушкой

Происшествия / ЧП
28 ноября 15:00

«Мама сказала, что дома никого»

На Лепешах выгорел дом на две семьи из-за упавшего поддона газового котла, погиб человек (ВИДЕО, ИНФОГРАФИКА)

Происшествия
20 сентября 09:24

Лжеэлектрик

Под видом работника управляющей компании злоумышленник ворует светильники