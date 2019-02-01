За смертельное избиение матери житель Себежа отправился в колонию строгого режима

В Себеже местного жителя признали виновным в причинении смерти матери за нравоучения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Установлено, что 21 сентября 2018 года в Себеже злоумышленник, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, в ответ на упреки 67-летней матери по поводу его аморального поведения, нанес последней множество ударов кулаками и ногой в голову, после чего лег спать. В результате полученной черепно-мозговой травмы пожилая женщина скончалась на месте преступления.

Приговором Себежского районного суда виновному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.