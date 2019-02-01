Для юных псковичей организовали увлекательную экскурсию в музей полиции

Юные псковичи побывали в музее полиции. Историю зарождения полиции в России и Псковской области воспитанникам приюта для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, рассказала директор музея Ирина Громова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Очень заинтересовали детей предметы быта и обмундирование первых защитников правопорядка. Они получили возможность увидеть различные виды оружия, документы, ведомственные награды. С большим удовольствием маленькие экскурсанты примеряли фуражки блюстителей закона разных стран.

Ребята узнали о подвигах сотрудников органов внутренних дел в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, о героизме современных сотрудников полиции. Не остались без внимания и спортивные достижения полицейских, о которых свидетельствуют многочисленные кубки и грамоты, представленные в экспозиции музея.

Гости поблагодарили директора музея и представителей Общественного совета при УМВД России по городу Пскову за эту интересную встречу и возможность немножко почувствовать себя в роли стража порядка.