Материнские пособия и пособия на погребение проиндексируют с 1 февраля

С 1 февраля 2019 года на 4,3 % увеличиваются размеры материнских пособий и социального пособия на погребение. Коэффициент индексации в этом году составит 1,043*. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального отделения ФСС РФ.

Таким образом, с 1 февраля 2019 года выплата пособий осуществляется в следующем размере:

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности – 655,49 руб.;

- единовременное пособие при рождении ребенка – 17 479,73 руб.;

- минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком – 3 277,45 руб.;

- минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым и последующими детьми – 6 554,89 руб.;

- социальное пособие на погребение – 5 946,47 руб.

По всем вопросам о порядке расчета и выплаты больничных, пособий по материнству обращайтесь в Псковское региональное отделение ФСС РФ отделение ФСС РФ по адресу: г. Псков, ул. Кузнецкая, 7 или по телефону горячей линии: (8112) 70-02-09.