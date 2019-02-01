На отлов бродячих собак в Псковской области в этом году потратят почти 5 млн рублей

В 2018 в Псковской области больше 900 бездомных собак и кошек нашли новых хозяев. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Сейчас на территории региона отловом и содержанием безнадзорных животных занимается 9 общественных организаций и приютов, которые, включая филиалы, расположены в Пскове, Великих Луках, Опочке, Острове, Невеле, Бежаницах, Новосокольниках, Порхове, Дедовичах и Локне.

Кроме того, в прошлом году в области отловлено больше 1,1 тысячи безнадзорных собак и около 400 кошек. Проведена стерилизация, кастрация большей части отловленных особей.

В этом году работа будет продолжена в рамках ведомственной целевой программы «Отлов и содержание безнадзорных собак в Псковской области на 2017–2019 годы». Финансирование в 2019 году составит около 5 млн рублей.