Росгвардия приглашает молодых жителей Псковской области для обучения в профильных вузах

Управление Росгвардии по Псковской области проводит отбор кандидатов для поступления в военные образовательные организации высшего профессионального образования войск национальной гвардии Российской Федерации. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Отбор проходит в следующие вузы:

- Саратовский военный институт ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации;

- Санкт Петербургский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации;

- Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации;

- Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.

Дополнительная информация по телефону: (8112) 73-43-12, 73-43-13.