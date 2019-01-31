Росгвардия приглашает молодых жителей Псковской области для обучения в профильных вузах

Управление Росгвардии по Псковской области проводит отбор кандидатов для поступления в военные образовательные организации высшего профессионального образования войск национальной гвардии Российской Федерации. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.
Отбор проходит в следующие вузы:
- Саратовский военный институт ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации;
- Санкт Петербургский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации;
- Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации;
- Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.
Дополнительная информация по телефону: (8112) 73-43-12, 73-43-13.