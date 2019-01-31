Принять участие в Ярмарке вакансий приглашают всех желающих псковичей

В среду, 6 февраля, с 10.00 до 13.00 в Центре занятости населения Пскова пройдет Ярмарка вакансий. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Так, все желающие смогут подобрать подходящие для себя варианты работы, встретиться с работодателями, а также проконсультироваться с психологом и другими специалистами службы занятости по вопросам трудоустройства, открытия собственного дела, профессиональной ориентации, переподготовки и повышения квалификации.

Кроме того, сотрудники Пенсионного фонда в Пскове и Псковском районе смогут проконсультировать посетителей по вопросам применения пенсионного законодательства.