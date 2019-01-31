Екатерина Дементьева: Образу Марии Торженовой нужно было добавить яркости

Мастер-модельер, победитель и призер международных конкурсов в области парикмахерского искусства, чемпионка Европы, основатель и ведущий топ-стилист студии красоты Kapoli Style и Hair Style Academy Екатерина Дементьева рассказала, как работала над образом Марии Торженовой - январской участницы проекта «Модная революция».

- Будем действовать очень аккуратно, так как волосы сильно повреждены неграмотным окрашиванием. Чтобы скорректировать овал лица, Маше нужна челка и более четкие линии стрижки. Также образу необходимо добавить яркости, поэтому выберем более темный оттенок краски, с интересным нюансом, - прокомментировала Екатерина.

Полностью преображение Марии можно посмотреть тут.