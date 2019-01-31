Доходы бюджета Псковской области на 2019 год увеличились почти на 1,3 млрд рублей

В областной бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов внесены изменения. Законопроект принят в двух чтениях в 31 января на 28-й сессии Псковского областного Собрания депутатов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Согласно поправкам, доходы областного бюджета на 2019 год увеличились почти на 1,3 млрд рублей и составят более 32 млрд рублей. Это стало возможным благодаря целенаправленной работе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с федеральным центром.

998 млн 800 тыс рублей поступит в регион в виде дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета из резервного фонда президента Российской Федерации.

Еще на 258 млн рублей доходы бюджета пополнятся за счет налоговых и неналоговых поступлений.

Расходы областного бюджета на 2019 год также увеличатся на 1,1 млрд рублей и составят порядка 34 млрд рублей. Дефицит бюджета напротив уменьшится почти на 110 млн рублей. Также сократится на 260 млн государственный долг Псковской области и составит 94%. Доходы и расходы областного бюджета на 2020 и 2021 годы не изменятся.