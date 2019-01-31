Почти 370 млн рублей из резервного фонда президента направят на оздоровление «Псковпассажиравтотранса»

Около 370 млн рублей из резервного фонда президента РФ будет направлено на оздоровление государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс». Об этом 31 января на сессии Псковского областного Собрания депутатов в рамках «парламентского часа» сообщил и. о. председателя Комитета по транспорту Игорь Сильченков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Средства будут направлены на погашение налоговой задолженности с целью разблокировки счетов, чтобы предприятие могло нормально работать», - пояснил руководитель ведомства.

Он также напомнил, что деньги из резервного фонда президента РФ на общую сумму почти 1 млрд рублей Псковская область получила благодаря договоренности губернатора региона Михаила Ведерникова с главой государства Владимиром Путиным. Соответствующие изменения в закон об областном бюджете депутаты рассмотрят сегодня, в рамках 28-й сессии ПОСД.

Игорь Сильченков добавил, что в областном бюджете также предусмотрена субсидия в размере 295 млн рублей для компенсации расходов государственных предприятий на осуществление льготных перевозок населения. Все эти меры позволят говорить о стабилизации экономической ситуации и перспективах развития автотранспортных госпредприятий, в том числе «Псковпассажиравтотранса».

В этой связи план по развитию крупнейшего регионального перевозчика дополнен мерами по оптимизации транспортного заказа, сокращению непрофильных производств, перераспределению штатной численности, снижению арендных платежей. Кроме того, прорабатывается комплексный план транспортного обслуживания населения, который включает моделирование маршрутной сети, внедрение современных методов оплаты проезда и контроля за ним, обновление подвижного состава, реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры и мультимодальных перевозок. Программа по развитию «Псковпассажиравтотранса» будет представлена губернатору области до 15 февраля.

Игорь Сильченков также сообщил, что Псковская область стала первым субъектом Российской Федерации, где началась реализация проекта «Цифровой регион». Программа предполагает внедрение цифровых технологий, в том числе и на городском транспорте.

Добавим, что автобусная маршрутная сеть Псковской области насчитывает 456 маршрутов, 80% из которых социально значимые. Порядка 95% социально значимых перевозок осуществляют два государственных предприятия: «Псковпассажиравтотранс» и «Славяне».

В ходе «парламентского часа» руководитель Комитета ответил на интересующие депутатов вопросы и выслушал мнения парламентариев о возможных направлениях развития госпредприятий, оказывающих транспортные услуги населению.