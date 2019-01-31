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Происшествия

Пьяному водителю ВАЗа, задержанному в Гдовском районе, грозит реальный срок

31 января 2019 года, 13:00

В Гдовском районе дорожной полицией в ходе проводимых мероприятий установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, 29 января около 22 часов на 131-ом километре дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье в Гдовском районе полицейские остановили автомобиль «ВАЗ-21074». Выяснилось, что легковушкой управлял житель Гдовского района, 1981 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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