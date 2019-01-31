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Общество

Псковские спасатели 16 раз выезжали на помощь попавшим в ДТП за неделю

31 января 2019 года, 12:38

С 24 по 30 января пожарные и спасательные подразделения Псковской области 16 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадало – 13 человек. В трех случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

При реагировании на ДТП наши подразделения проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоёмким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искорёженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц. За указанный период деблокирован 1 пострадавший. Травмированным гражданам доврачебная и иная помощь не оказывалась.

Один раз осуществлялась стабилизация транспортного средства, ликвидация вторичных факторов и тушение автомобиля не производилось. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.

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