Главный миграционный полицейский приедет в Палкино, чтобы пообщаться с жителями

Руководитель УВМ УМВД России по Псковской области встретится в Палкино с местными жителями. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области полковник полиции Юрий Валерьевич Федоров 13 февраля с 14:00 до 16:00 часов проведет прием граждан в миграционном пункте отделения полиции по Палкинскому району МО МВД России «Печорский» по адресу: посёлок Палкино, ул. Коммунальная, д.3.

Запись на прием по телефонам: Палкино: 8(811) 45-210-09, Псков: 8(811) 2-596-444.