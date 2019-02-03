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Общество

Главный миграционный полицейский приедет в Палкино, чтобы пообщаться с жителями

3 февраля 2019 года, 12:12

Руководитель УВМ УМВД России по Псковской области встретится в Палкино с местными жителями. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области полковник полиции Юрий Валерьевич Федоров 13 февраля с 14:00 до 16:00 часов проведет прием граждан в миграционном пункте отделения полиции по Палкинскому району МО МВД России «Печорский» по адресу: посёлок Палкино, ул. Коммунальная, д.3.

Запись на прием по телефонам: Палкино: 8(811) 45-210-09, Псков: 8(811) 2-596-444.

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