Одностороннее движение по улице Школьной в Пскове вводится с 1 февраля

С 1 февраля по улице Школьной на участке от улицы Олега Кошевого до улицы Набат вводится одностороннее движение автотранспорта, которое будет осуществляться по направлению от улицы Олега Кошевого в сторону улицы Набат. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Администрация муниципалитета обращает внимание автовладельцев на то, что въезд на улицу Школьная со стороны улицы Набат теперь запрещен и просит внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков на данном участке.