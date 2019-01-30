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Общество

Одностороннее движение по улице Школьной в Пскове вводится с 1 февраля

30 января 2019 года, 17:56

С 1 февраля по улице Школьной на участке от улицы Олега Кошевого до улицы Набат вводится одностороннее движение автотранспорта, которое будет осуществляться по направлению от улицы Олега Кошевого в сторону улицы Набат. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Администрация муниципалитета обращает внимание автовладельцев на то, что въезд на улицу Школьная со стороны улицы Набат теперь запрещен и просит внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков на данном участке.

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