Из-за ложного сигнала о минировании почти 20 тысяч учащихся были эвакуированы в Псковской области

В Пскове 30 января по поручению губернатора региона Михаила Ведерникова состоялось внеочередное заседание антитеррористической комиссии. Поводом послужили сообщения об угрозе минирования, которые поступили сегодня в 17 учреждений образования, администрацию Печорского района и торговый центр. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Совещание, которое провела и.п. губернатора Псковской области Нинель Салагаева, началось с обсуждения мер, которые были оперативно предприняты правоохранительными ведомствами после получения анонимной информации.

Заместитель председателя АТК, начальник УФСБ России по Псковской области Алексей Кальян сообщил, что сразу после поступления сообщений об угрозе минирования были эвакуированы 19 тыс учащихся образовательных учреждений, а также более 330 жителей города Печоры, находившиеся в тот момент в здании. Правоохранительными органами в рамках ситуационного реагирования было задействовано более 50 единиц техники, порядка 220 сотрудников, 5 служебных собак.

«При проверке полученной информации в результате осмотра указанных объектов и прилегающих к ним территорий, в том числе с использованием кинологов, взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было», — подчеркнул Алексей Кальян.

Он также доложил, что в результате розыскных мероприятий установлены IP-адреса, с которых поступили сообщения об угрозе минирования. В настоящее время в рамках соблюдения федерального законодательства с помощью Управления Роскомнадзора по Псковской области указанные интернет-ресурсы заблокированы.

«В регионе реализуется комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к отправке анонимных сообщений. Работа будет вестись до тех пор, пока эти лица не будут привлечены к ответственности», — отметил Алексей Кальян.

В продолжение члены внеочередного заседания АТК обсудили комплекс дополнительных мероприятий, направленный на обеспечение безопасности и улучшение антитеррористической защищенности образовательных и соцучреждений, мест массового пребывания людей.