Минкультуры РФ поможет провести в Пскове несколько мероприятий в дни Ганзы – 2019

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 30 января принял участие в рабочем совещании под руководством заместителя председателя правительства Ольги Голодец по подготовке и проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На нем также присутствовали руководители ответственных министерств и ведомств, глава Псковской митрополии Тихон (Шевкунов) и первый заместитель главы региона Вера Емельянова.

Обсудили ход реализации плана подготовительных мероприятий и вопросы, в решении которых требуется помощь федеральных властей.

Отдельное внимание было уделено культурной программе Ганзы-2019. Содействие в проведении некоторых событийных мероприятий окажет министерство культуры РФ. Планируется, что в рамках Ганзейского фестиваля пройдет масштабный хоровой праздник, в котором примут участие более 500 детей из разных регионов России, а также 1 тысяч детей из президентского сводного хора. Закроет праздник опера «Псковитянка» в исполнении артистов Мариинского театра. Кроме того, состоятся фестивали кино и клубов исторической реконструкции, Международная научно-практическая конференция Ганзейских городов, международная ярмарка ремесленников и многое другое.

По итогам участники совещания обозначили первостепенные задачи по подготовке к 39-ым Международным Ганзейским дням Нового времени и план работ на 1-й квартал.

Губернатор Михаил Ведерников в свою очередь поблагодарил вице-премьера Ольгу Голодец за системную поддержку в подготовке предстоящего события.