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Общество

Лунный посевной календарь дарит «Псковская правда» со свежим выпуском газеты

30 января 2019 года, 14:02

В свежем номере газеты «Псковская правда – Вече» от 30 января 2019 года читателей ждёт приятный подарок – Лунный посевной календарь на ближайший год по месяцам и дням.

Благодаря подсказкам лунного календаря даже начинающие садоводы смогут преодолеть все трудности сельскохозяйственных работ и вырастить прекрасный урожай.

Ищите свежий номер «Псковской правды – Вече» с новым перинатальным центром на обложке в газетных киосках, сетевых магазинах, на почте и в редакции (Псков, ул. Пароменская 21/33, первый этаж, дверь направо, отдел распространения).

В номере также много интересного

- Шпаргалка в гололед. Как привлечь ответственных за травму на скольком тротуаре.

- Кто поможет поступить. Псковских школьников направят на учёбу в Питер.

- Закрыто на два года. Как увидеть шедевры из Поганкиных палат.

- Скобари в Германии. Псковскими яствами угощали в Берлине.

- Купон №1. Определена тройка финалистов «ПервоКЛАССной баталии».

- На ринге в Нью-Йорке. Почему Акавов без пояса WBO.

- Минус в квитанции. Как изменятся с февраля цифры за коммуналку.

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