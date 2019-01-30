Лунный посевной календарь дарит «Псковская правда» со свежим выпуском газеты

В свежем номере газеты «Псковская правда – Вече» от 30 января 2019 года читателей ждёт приятный подарок – Лунный посевной календарь на ближайший год по месяцам и дням.
В свежем номере газеты «Псковская правда – Вече» от 30 января 2019 года читателей ждёт приятный подарок – Лунный посевной календарь на ближайший год по месяцам и дням.
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