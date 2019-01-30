Лунный посевной календарь дарит «Псковская правда» со свежим выпуском газеты

В свежем номере газеты «Псковская правда – Вече» от 30 января 2019 года читателей ждёт приятный подарок – Лунный посевной календарь на ближайший год по месяцам и дням.

В номере также много интересного

- Шпаргалка в гололед. Как привлечь ответственных за травму на скольком тротуаре.

- Кто поможет поступить. Псковских школьников направят на учёбу в Питер.

- Закрыто на два года. Как увидеть шедевры из Поганкиных палат.

- Скобари в Германии. Псковскими яствами угощали в Берлине.

- Купон №1. Определена тройка финалистов «ПервоКЛАССной баталии».

- На ринге в Нью-Йорке. Почему Акавов без пояса WBO.

- Минус в квитанции. Как изменятся с февраля цифры за коммуналку.