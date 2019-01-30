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Общество

Больше 80 школьников Псковской области прошли соревнования в знании 3D-технологий

30 января 2019 года, 13:00

Больше 80 школьников из 9 образовательных организаций Пскова и Великих Лук приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Интеллектуальные соревнования прошли на базе детского технопарка «Кванториум» и Псковского центра науки и спорта «Без предела» — регионального ресурсного центра Ассоциации 3D-образования в рамках Всероссийского проекта «Инженеры будущего: 3D-технологии в образовании» при поддержке Агентства стратегических инициатив.

Основными направлениями в этом году стали: 3D-моделирование и печать, художественное и техническое творчество (объемное рисование 3D-ручкой). Соревнования базового уровня проходили в двух возрастных категориях: 10–14 лет и 14–18 лет. Для самых маленьких участников (учеников начальной школы) были приготовлены особые задания по объемному рисованию: 3D-фишки.

В результате испытаний на Всероссийской олимпиаде, которая пройдет в марте в Анапе, Псковскую область представят 4 сборные команды по 4 человека. Юные специалисты в области 3D-технологий не только посоревнуются в командном инжиниринге, но и станут участниками профильной смены во Всероссийском детском центре «Смена».

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