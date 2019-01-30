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Общество

Результаты эксперимента с «пьяным» водителем обнародовали псковские автоинспекторы (ФОТО)

30 января 2019 года, 10:23

В Пскове сотрудники ГИБДД совместно с представителями блогерского сообщества провели своеобразный эксперимент, в ходе которого изучили отношение граждан к проблеме пьянства за рулем. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Сотрудники ГИБДД решили проверить реакцию псковичей на подозрительного человека.
Фото предоставлено пресс-службой областного УМВД.
На двух парковках - в центре Пскова и на Рижском проспекте - вблизи крупных торговых объектов с массовым пребыванием людей появился «пьяный» водитель. Роль его досталась одному из представителей блогерского сообщества. На первой площадке, согласно «легенде», молодой человек, имитируя состояние алкогольного опьянения, просил помощи у других водителей в выезде с парковки, чтобы затем продолжить свой путь. В другом месте он пытался сесть за руль, стараясь привлечь внимание окружающих своим «состоянием».

Автоинспекторы признались, что эксперимент оказался неудачным.
Фото предоставлено пресс-службой областного УМВД.
Однако, большинство людей в данных ситуациях проявили удивительное равнодушие. За все это время в дежурную часть Госавтоинспекции и УМВД России по Псковской области не поступило ни одного сообщения о нетрезвых водителях. Прохожие просто проходили мимо, не обращая внимания на происходящее. Нашлись и те, кто просил «героя» поторопиться покинуть место, занимаемое на стоянке. При этом зачастую водители находились в транспортных средствах со своими семьями. И лишь одна семейная пара проявила социальную ответственность и попыталась остановить «нетрезвого» автомобилиста, предложив подвезти его к месту жительства.

- Результат нашего эксперимента оказался неутешителен, - подчеркнули в пресс-службе ведомства. – К большому сожалению, многие по-прежнему не считают пьяного водителя угрозой. А ведь автомобиль, как известно, это - источник повышенной опасности, который в чьих-то руках может стать орудием преступления. И когда пьяные водители становятся виновниками ДТП, в которых гибнут ни в чем не повинные люди, вряд ли кто-то мучается угрызениями совести по этому поводу. А ведь беду можно было бы предотвратить, проявив хоть немного ответственности.

Госавтоинспекция призывает жителей Псковской области не оставаться равнодушными и сообщать о нетрезвых водителях по телефонам: 59-28-00 (дежурная часть УГИБДД УМВД России по Псковской области), 66-16-49 (дежурная часть УМВД России по Псковской области), 59-22-33 (телефон доверия УМВД России по Псковской области).

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