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Общество

Владельцам магазинов в Пскове напомнили правила благоустройства в «своей зоне ответственности»

30 января 2019 года, 09:50

Администрация Пскова напоминает предпринимателям и собственникам зданий правила благоустройства в зимний период. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Уважаемые руководители предприятий торговли и общественного питания, индивидуальные предприниматели. В связи с метеорологическими особенностями текущего зимнего периода на городской территории уже длительное время наблюдается опасное метеоявление - гололедица, представляющее угрозу здоровью жителей и гостей нашего города.

Владельцам объектов благоустройства необходимо обеспечивать надлежащее содержание и своевременную уборку своей прилегающей территории: стационарные объекты - 10 метров по периметру, нестационарные торговые объекты - 5 метров по периметру.

Владельцы (арендаторы) объектов благоустройства в зимний период обязаны обеспечить содержание отведенных и прилегающих территорий в чистоте и порядке, надлежащем санитарном состоянии, недопущение захламления и загрязнения бытовым и строительным мусором, а также осуществлять своевременную уборку зданий от снега, льда и сосулек, в том числе находящихся на фасаде, карнизах, крышах, у водосточных труб и представляющих угрозу здоровью и жизни людей».

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