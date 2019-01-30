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Общество

В эту пятницу Псковском драмтеатре наградят победителей премии «Народное признание – 2018»

30 января 2019 года, 09:23

Церемония награждения победителей состоится 1 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

Пригласительные билеты на торжество можно получить в редакции Псковского агентства информации Псков, ул. Пароменская, дом 21/33, первый этаж) по рабочим дням с 9:00 до 18:00 до 31 января включительно.

Количество билетов ограничено. Забронировать их и получить дополнительную информацию можно по телефону +7(921) 113-40-60.

Напомним, в этом году «Народное признание» присуждается в 12 номинациях. Всего на премию были поданы 111 заявок. В первом туре голосования участвовали все претенденты, во второй вышли про три кандидата на награду, набравшие наибольшее число голосов.

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

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