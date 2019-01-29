Росавтодор согласовал региональные проекты «Безопасные и качественные дороги»

Во вторник, 29 января, Федеральное дорожное агентство согласовало региональные проекты, разработанные администрацией Псковской области в целях реализации на территории региона национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Псковская область оказалась одним из первых субъектов Российской Федерации, чьи региональные проекты утверждены Росавтодором. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Речь идет о региональном проекте «Дорожная сеть», который направлен на выполнение адресных программ дорожной деятельности на автодорогах регионального и местного значения (ремонт, капремонт и реконструкция автодорог). Кроме того, согласован и региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», включающий в себя мероприятия по развитию системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитию системы весогабаритного контроля и по расширению практики применения новых технологий и материалов в дорожном строительстве.

Особое внимание в реализации указанных региональных проектов будет уделено вопросу внедрения общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожного фонда области.

Напомним, что буквально несколько дней назад участие Псковской области в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) губернатор региона Михаил Ведерников обсудил с руководителем Росавтодора Андреем Костюком. Развитие дорожной сферы в Псковской области — одно из приоритетных направлений работы областной власти. В этом году на «дорожный» нацпроект в Псковской области планируется направить порядка 2 млрд рублей, из них 1,6 млрд рублей — из федерального бюджета и 348 млн рублей — из областного.