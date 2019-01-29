Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Росавтодор согласовал региональные проекты «Безопасные и качественные дороги»

29 января 2019 года, 17:56

Во вторник, 29 января, Федеральное дорожное агентство согласовало региональные проекты, разработанные администрацией Псковской области в целях реализации на территории региона национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Псковская область оказалась одним из первых субъектов Российской Федерации, чьи региональные проекты утверждены Росавтодором. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Речь идет о региональном проекте «Дорожная сеть», который направлен на выполнение адресных программ дорожной деятельности на автодорогах регионального и местного значения (ремонт, капремонт и реконструкция автодорог). Кроме того, согласован и региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», включающий в себя мероприятия по развитию системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитию системы весогабаритного контроля и по расширению практики применения новых технологий и материалов в дорожном строительстве.

Особое внимание в реализации указанных региональных проектов будет уделено вопросу внедрения общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожного фонда области.

Напомним, что буквально несколько дней назад участие Псковской области в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) губернатор региона Михаил Ведерников обсудил с руководителем Росавтодора Андреем Костюком. Развитие дорожной сферы в Псковской области — одно из приоритетных направлений работы областной власти. В этом году на «дорожный» нацпроект в Псковской области планируется направить порядка 2 млрд рублей, из них 1,6 млрд рублей — из федерального бюджета и 348 млн рублей — из областного.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Порховичи стали первыми, кому эксперты ГТРК рассказали о преимуществах цифрового телевидения
За оправдание терроризма в интернете псковскому журналисту грозит семь лет тюрьмы
Ключи от новых машин скорой помощи вручил псковским врачам Михаил Ведерников
Сергей Грахов официально назначен председателем комитета по строительству и ЖКХ Псковской области
Псковичей призывают поторопиться с записью на семинар для молодых семей
Огурцы, выращенные в Писковичах, появятся на прилавках магазинов в середине февраля
Запущены четыре автобуса по маршрутам № 22 и 30, рассчитанных на маломобильных псковичей
Псковичей призывают обращать внимание на опасные сосульки и наледь, входя в подъезд
Михаил Ведерников вошёл в состав оргкомитета по подготовке 20-летия подвига псковских десантников

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
6 февраля 10:15

Ещё три

За собачниками будут следить народные дружинники

Общество
6 февраля 10:08

Парковка под окнами

Жители дома у рынка «Нива» против превращения зеленой зоны в автостоянку

Общество / Закон
5 февраля 10:03

Воспитательница переписала закон

Как изменили жизнь псковичей областные депутаты на сессии 31 января