Сгоревшую крышу дома в селе Славковичи Порховского района отремонтируют до 1 марта

Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома № 51 по улице Шелгунова в селе Славковичи Порховского района завершится раньше срока, предусмотренного контрактом. Подрядная организация ООО «РУС» уже переложила дымовые и вентиляционные трубы, завершает монтаж каркаса стропильной системы и готовится к устройству покрытия кровли. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
«Подрядчик ответственно подошел к выполнению задачи и сможет завершить строительно-монтажные работы по капитальному ремонту крыши до 1 марта, хотя контрактом предусмотрен срок до 15 апреля», — сообщил и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Юрий Козлов.
Напомним, 6 декабря жильцы дома № 51, кровля которого сгорела еще в октябре, обратились за помощью к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову в прямом эфире телеканала «Россия 24». Пенсионер пожаловался Главе региона, что после пожара кровля течет, а в квартирах холодно. Почти все жильцы дома — пожилые и малообеспеченные люди, но поддержки от местных властей они так и не дождались.
На капитальный ремонт кровли из бюджета Фонда капитального ремонта направлено более 2 млн рублей.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
Уже на следующий день, по поручению Михаила Ведерникова, на объект выехала межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители регионального Фонда капитального ремонта, Комитета Псковской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, районных и волостных органов власти и специалисты управляющей компании. Были принято решение о переносе сроков капитального ремонта дома с 2021-го (согласно Региональной программе капитального ремонта) на 2019 год. 7 декабря Региональный оператор объявил аукцион на определение подрядчика для выполнения работ, а 9 января — заключил договор с подрядной организацией ООО «РУС».
Тем временем силами администрации Порховского района была проведена временная изоляция крыши для устранения попадания влаги в жилые помещения и частично отремонтированы дымовые трубы.