Сгоревшую крышу дома в селе Славковичи Порховского района отремонтируют до 1 марта

Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома № 51 по улице Шелгунова в селе Славковичи Порховского района завершится раньше срока, предусмотренного контрактом. Подрядная организация ООО «РУС» уже переложила дымовые и вентиляционные трубы, завершает монтаж каркаса стропильной системы и готовится к устройству покрытия кровли. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Подрядчик ответственно подошел к выполнению задачи и сможет завершить строительно-монтажные работы по капитальному ремонту крыши до 1 марта, хотя контрактом предусмотрен срок до 15 апреля», — сообщил и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Юрий Козлов.