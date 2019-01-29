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Общество

На бесплатное массовое катание на коньках приглашают всех желающих псковичей

29 января 2019 года, 14:40

Молодёжный центр приглашает псковичей на традиционные «Ледовые Забавы», бесплатное массовое катание на коньках.

В этом году катание будет проходить 16 февраля в 15:00 в спортивном комплексе «Ледовый дворец» (Балтийская, 11).

- Приходить на «Ледовые забавы» необходимо со своими конками, но если у вас их нет, можете взять их в аренду в Ледовом дворце. Прокат коньков стоит 130 рублей, - добавили организаторы.

Напомним, для участников действует возвратное ограничение: от 14 до 30 лет.

В связи с вместимостью площадки, количество мест ограничено.

Для записи на «Ледовые забавы» необходимо указать фамилию, имя, отчество, возраст и номер телефона.

Записаться можно по этой ссылке.

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