На бесплатное массовое катание на коньках приглашают всех желающих псковичей

Молодёжный центр приглашает псковичей на традиционные «Ледовые Забавы», бесплатное массовое катание на коньках.

В этом году катание будет проходить 16 февраля в 15:00 в спортивном комплексе «Ледовый дворец» (Балтийская, 11).

- Приходить на «Ледовые забавы» необходимо со своими конками, но если у вас их нет, можете взять их в аренду в Ледовом дворце. Прокат коньков стоит 130 рублей, - добавили организаторы.

Напомним, для участников действует возвратное ограничение: от 14 до 30 лет.

В связи с вместимостью площадки, количество мест ограничено.

Для записи на «Ледовые забавы» необходимо указать фамилию, имя, отчество, возраст и номер телефона.

Записаться можно по этой ссылке.