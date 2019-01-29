Синоптики рассказали, какая погода ждёт жителей Псковской области в феврале

В феврале в Псковской области прогнозируется неустойчивый характер погоды. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Температурный фон ожидается на 1-2 гр. С. выше нормы. Месячная сумма осадков ожидается 80-120% от нормы.

В первой половине месяца ночные температуры прогнозируются в пределах -5…-10 гр. С, с понижением в отдельные ночи до -15 гр. С. Дневные температуры прогнозируются -1…-6 гр. С.

Во второй половине месяца ночные температуры прогнозируются в пределах -2…-7 гр. С, в отдельные ночи с понижением до -10 гр. С. Дневные температуры прогнозируются -4…+1 гр. С. В течение месяца высока вероятность оттепелей 0…+2 гр. С. Опасные метеорологические явления не прогнозируются.

При неустойчивом температурном фоне и смене фронтов атмосферного давления возможно усиление ветра до 15-18 м/сек, с осадками в виде снега, мокрого снега, что может вызвать гололедные явления на ЛЭП и привести к обрывам проводов и нарушениям в работе объектов ЖКХ, падению деревьев и гололедице на автодорогах.