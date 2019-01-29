Восстановление псковских святынь обсудили с Сергеем Степашиным Михаил Ведерников и митрополит Тихон

В центре Императорского православного палестинского общества 29 января состоялась встреча председателя Общества Сергея Степашина с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и действительным членом ИППО, председателем Патриаршего совета по культуре митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Стороны обсудили ряд актуальных вопросов по восстановлению святынь на Псковской земле и организации паломничества.

Также речь шла о дальнейшем сотрудничестве и взаимодействии по линии Императорского Православного Палестинского Общества и перспективных совместных проектах.