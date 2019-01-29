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Общество

Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 превысила 70%

29 января 2019 года, 12:27

Tele2 публикует рейтинг мобильных устройств за 2018 год. По итогам отчетного периода смартфоны заняли 70% от общего числа аппаратов, при этом доля 4G-устройств среди смартфонов также составила 70%. В Северо-Западном регионе доля смартфонов составляет 67%, из них 72% поддерживает сеть 4G.

Tele2 продолжает развивать свою клиентскую базу через продажи смартфонов и фокусируется на устройствах с поддержкой 4G. По итогам 2018 года аппараты с поддержкой LTE продемонстрировали наибольший рост – их доля в общей базе смартфонов увеличилась на 19 п. п., превысив 70%. Рекордный прирост количества 4G-устройств зафиксирован в Московском регионе – на 21 п. п. до 80%. Значительный рост показали Северо-Запад и Урал – по 19 п. п., доля LTE-смартфонов в этих регионах увеличилась до 72% и 70% соответственно. При этом количество аппаратов с поддержкой 2G в сети Tele2 по России уменьшилось на 91% год к году.

Доля смартфонов в сети Tele2 достигла 70%, увеличившись на 8 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером среди регионов по количеству смартфонов остается Московский регион, где проникновение таких устройств составляет 97%.

По итогам 2018 года самыми популярными стали устройства с диагональю экрана до 5,5 дюйма (38%). Второе место и максимальный прирост демонстрируют аппараты с диагональю более 5,5 дюйма – их доля увеличилась в 2,5 раза год к году и составила 25% от всех смартфонов в сети Tele2, в том числе на Северо-Западе. При этом особой популярностью аппараты с большим экраном пользуются в Москве. Их доля в регионе достигла 30%, показав рост на 16 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В рейтинге операционных систем лидерство удерживает Android – ее доля составила 88%. Второе место занимает iOS (10%). Она наиболее востребована пользователями в Московском регионе, где на iOS приходится 16% от всех операционных систем. Общероссийское соотношение характерно для Северо-Запада: 87% жителе региона выбрали Android, 10% – iOS.

В целом по России в сети Tele2 доля смартфонов, поддерживающих несколько активных SIM-карт, составила 83%, увеличившись на 5 п. п. год к году. Наибольшее проникновение таких устройств зафиксировано в Черноземье, Поволжье и Сибири и составляет 85%. На Северо-Западе – 81%.  

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