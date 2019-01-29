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Общество

Торопитесь: фото на конкурс «Селфи с классиком» в Псковской области принимаются ещё три дня

29 января 2019 года, 10:15

Продолжается прием фотографий на конкурс «Селфи с классиком», победитель которого получит внешний аккумулятор для мобильного устройства.

Школьники Псковской области с 5 по 11 класс до 31 января включительно могут выставить на своей странице «ВКонтакте» или в «Инстаграме» свое фото с книгой. Это может быть любимая книга или та, которую вы сейчас читаете. Важные условия: в подписи к фото нужно обязательно поставить хештеги #ЖиваяКлассика и #ПсковскаяПравда, а также ссылку на сайт youngreaders.ru. Аккаунт, в котором выложено фото, должен быть открытым. В противном случае организаторы конкурса просто не увидят ваше фото и не смогут добавить его в конкурс.

1 февраля на сайте «Псковской правды» в разделе «Конкурсы» нач­нется голосование за конкурсные фото. Оно продлится весь месяц, победитель будет определен по числу голосов.

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