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Происшествия

Демобилизованного из армии жителя Псковской области подозревают в изнасиловании девочки

29 января 2019 года, 09:44

В Псковской области возбуждено уголовное дело против 19-летнего местного жителя. Он подозревается в нарушении половой неприкосновенности малолетней девочки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, 23 ноября минувшего года подозреваемый, продолжая после демобилизации отмечать свой день рождения, привел в пустующий дом родственников малолетнюю девочку, где вступил с ней в половую связь.

Преступление было выявлено сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних территориального отдела полиции, которые проводили профилактические мероприятия в школе, где учится потерпевшая.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.  

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