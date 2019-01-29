Демобилизованного из армии жителя Псковской области подозревают в изнасиловании девочки

В Псковской области возбуждено уголовное дело против 19-летнего местного жителя. Он подозревается в нарушении половой неприкосновенности малолетней девочки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, 23 ноября минувшего года подозреваемый, продолжая после демобилизации отмечать свой день рождения, привел в пустующий дом родственников малолетнюю девочку, где вступил с ней в половую связь.

Преступление было выявлено сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних территориального отдела полиции, которые проводили профилактические мероприятия в школе, где учится потерпевшая.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.